بعد 100 عام.. زهرة الأوركيد النادرة تعاود الظهور في بريطانيا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
52 دقيقة
من
03:30 PM
الى
04:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سقوط صاروخين أطلقا من سوريا جنوب الجولان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528606-638845624267735978.jpg
بعد 100 عام.. زهرة الأوركيد النادرة تعاود الظهور في بريطانيا
دوليات
2025-06-03 | 11:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
346 شوهد
بعد مرور مئة عام على اختفائها من البيئة الطبيعية، زهرة الأوركيد النادرة "خف السيدة الأصفر" تعود للظهور في موقع بريطاني سري، ضمن جهود استمرت عقودًا.
رُصدت زهرة أوركيد نادرة تُعرف باسم "خف السيدة الأصفر"، للمرة الأولى منذ قرن في البرية البريطانية، نتيجةً لجهود طويلة الأمد في مجال الحفاظ على النباتات البرية، وفق ما أعلنه خبراء في مجال البيئة يوم الثلاثاء.
وكان يُعتقد أن هذه الزهرة، ذات البتلات الأرجوانية اللافتة، قد انقرضت في أوائل
القرن
العشرين، نتيجة الإفراط في جمعها خلال العصر الفيكتوري (1837 – 1901)، حين لاقت رواجًا واسعًا بين المهتمين بالنباتات الغريبة.
وفي العام 1930، عُثر على زهرة واحدة فقط من هذا النوع النادر في منطقة نائية داخل منتزه "يوركشاير ديلز" الوطني، الواقع في شمال
إنكلترا
. ومنذ ذلك الحين، حُفظ موقعها بسرية تامة، وتناوب عدد من المتطوعين على حمايتها من السرقة أو الإزالة.
وبعد مرور نحو قرن على هذا الاكتشاف، أعلنت مؤسسة "يوركشاير وايلدلايف تراست"، إلى جانب مجموعات أخرى مختصة بالحفاظ على البيئة، عن رصد زهرة واحدة من النوع ذاته في يونيو/ حزيران 2024، ضمن موقع مُخصّص لإعادة دمج النباتات البرية في بيئتها الطبيعية.
وكانت المؤسسة قد حصلت قبل عامين على منحة من هيئة بريطانية مختصة بحماية البيئة، خُصّصت للعناية بهذه الزهرة وإعادة زراعتها في بيئات ملائمة تدعم نموها واستمراريتها.
وعبّر
جونو
ليدلي، مدير المشروع في "يوركشاير وايلدلايف تراست"، عن تفاؤله، قائلًا: "رؤية أعداد متزايدة من زهور خف السيدة الأصفر تعود للتكاثر يمنحنا أملًا حقيقيًا للمستقبل".
وتعود بدايات العمل على إعادة إكثار هذه الزهرة إلى تسعينيات القرن العشرين، من خلال جهود تركزت بشكل أساسي في
حدائق
"كيو" الملكية للنباتات، حيث أُطلقت مبادرات علمية للحفاظ على الأنواع النباتية المهددة.
كما وجّه القائمون على المشروع نداءً إلى مالكي الزهور البرية من هذا النوع للمساهمة في إنقاذها، من خلال تقديم عينات يمكن استخدامها في برامج الإكثار البيئي.
من جانبه، صرّح
مايك
فاي، المسؤول عن الأبحاث في حدائق "كيو"، بأن "محاولة إنقاذ هذه الزهرة كانت لسنوات طويلة واحدة من أبرز مشروعات الحفاظ على النباتات التي نفذتها
الحدائق الملكية
في
بريطانيا
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
العالم امام ظاهرة شمسية تتكرر كل 100 عام
02:36 | 2025-04-19
جورج وسوف وهو يلعب "طاولة الزهر": انا بصحة جيدة
10:56 | 2025-05-19
الحرارة تعاود الارتفاع غداً نحو 4 درجات ومفاجأة بأيام العيد الأضحى
10:41 | 2025-05-30
أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الاسواق العراقية
06:53 | 2025-03-26
زهرة الأوركيد النادرة
بريطانيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تربية ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي
محليات
35.88%
05:14 | 2025-06-03
تربية ذي قار تعلن نتائج الصف السادس الابتدائي
05:14 | 2025-06-03
مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيدي الأضحى والغدير
محليات
33.66%
09:23 | 2025-06-03
مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيدي الأضحى والغدير
09:23 | 2025-06-03
نتائج السادس الابتدائي لمحافظة النجف
محليات
15.65%
16:19 | 2025-06-01
نتائج السادس الابتدائي لمحافظة النجف
16:19 | 2025-06-01
متى تعلن عطلة العيد.. هل ستكون أربعة أيام أم أكثر؟
محليات
14.82%
03:30 | 2025-06-03
متى تعلن عطلة العيد.. هل ستكون أربعة أيام أم أكثر؟
03:30 | 2025-06-03
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-03
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-03
من الأخير
غاز كردستان يحرق الرواتب والعهود - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-02
من الأخير
غاز كردستان يحرق الرواتب والعهود - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-02
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-03
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-03
من الأخير
غاز كردستان يحرق الرواتب والعهود - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-02
من الأخير
غاز كردستان يحرق الرواتب والعهود - حلقة ١٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-02
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
حصاد السومرية
حزام ناري حول موارد الدولة - حلقة ٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-05-30
اخترنا لك
سقوط صاروخين أطلقا من سوريا جنوب الجولان
14:57 | 2025-06-03
الفلبين تدق ناقوس الخطر ومطالبات بإعلان الطوارئ.. الإصابة بالإيدز وصلت الى 500%
14:16 | 2025-06-03
مقتل وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في غزة
14:11 | 2025-06-03
البيت الأبيض يهدد إيران بـ"عواقب وخيمة"
13:29 | 2025-06-03
عراقجي يوجه رسالة لإسرائيل من أمام ضريح الشهيد حسن نصر الله
13:25 | 2025-06-03
واشنطن تقلص قواعدها العسكرية في سوريا إلى واحدة فقط
12:55 | 2025-06-03
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.