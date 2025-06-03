واشنطن تقلص قواعدها العسكرية في سوريا إلى واحدة فقط

وقال الأميركي الجديد إلى برّاك إن " ستقلص وجودها العسكري في سوريا إلى قاعدة واحدة بدلاً من ثمانٍ، وإن سياسة تجاه دمشق ستتغير؛ لأن ما انتهجته لم ينجح" على مدى الماضي، وفقاً لـ"رويترز".وأدلى برّاك، الذي عينه الرئيس ترمب مبعوثاً خاصاً، الشهر الماضي، بعد فترة وجيزة من رفع العقوبات الأميركية على سوريا بشكل غير متوقع، بهذه التصريحات في مقابلة مع قناة (إن تي في) التركية.وينشر الجيش الأميركي نحو ألفي جندي في سوريا، معظمهم في منذ سنوات.وعادت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى التواصل مع دمشق عقب تولي الشرع المسؤولية لفترة انتقالية، بعد أن أطاحت جماعات المعارضة المسلحة بالرئيس السوري السابق في (كانون الأول).ورفع برّاك، وهو أيضاً سفير الولايات المتحدة لدى ، العلم الأميركي فوق مقر إقامة سفير واشنطن في دمشق، الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ 2012.ورداً على سؤال حول كيفية تشكيل إدارة ترمب لسياستها تجاه سوريا وما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس سحب قواتها من هناك، قال برّاك: "ما يمكنني التأكيد عليه هو أن سياستنا الحالية تجاه سوريا لن تشبه على الإطلاق سياستنا تجاهها خلال المائة عام الماضية؛ لأن ما انتهجناه سابقاً لم ينجح إطلاقاً".ووفقاً لنص المقابلة، قال برّاك إن خفض عدد القواعد العسكرية من ثمانٍ إلى قاعدة واحدة يشكل جزءاً مهماً من ذلك التحول.