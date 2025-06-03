عراقجي يوجه رسالة لإسرائيل من أمام ضريح الشهيد حسن نصر الله

وصرح بأن " هو بطل ضد الاحتلال وكرس عمره في النضال ضد الاحتلال الصهيوني وحقق الانتصارات للبنان".ولفت إلى أن "استشهاد السيد سيؤدي إلى ازدياد قوة المقاومة".وتابع قائلا: بجهوده الدؤوبة، حرر نصر الله تراب من المحتلين الصهاينة، وضحى بحياته الغالية في سبيل هذه القضية ".وأكد عراقجي "أن المقاومة حية ونصر الله حي وأنا على ثقة تامة بأن دماء السيد ستكون أكثر تأثيرا".وفي وقت سابق، خلال زيارته ، كتابه "قوة التفاوض".وأكد خلال لقاء حواري أن مستعدة لبناء الثقة مع ، وتقديم الضمانات اللازمة للتأكد من أن برنامجها النووي لا يستخدم لأغراض عسكرية، مشددا على أن التخصيب لن يوجه نحو إنتاج سلاح نووي.وأشار إلى أن امتلاك إيران لقدرات دفاعية وتطوير برنامجها النووي هو ما جعلها طرفا يُحسب له حساب في المفاوضات، مؤكدا أن "لو لم نمتلك هذه القدرة، لما كان هناك سبب للتفاوض معنا".وكشف الوزير عن تلقي مقترحا من الجانب الأمريكي، وصفه بأنه "غامض ويحمل كثيرا من الالتباس"،وذكر أن الرد عليه سيتم خلال أيام بما يتوافق مع المصالح الإيرانية.وشدد على أن تخصيب اليورانيوم سيستمر داخل إيران، موضحا أن مفاعل طهران ينتج أدوية حيوية لنحو مليون إيراني، ولا يمكن وقف عمله.وبين وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تحتاج إذنا من أحد لمواصلة التخصيب، فهو حق سيادي لإيران.