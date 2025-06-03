Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصدر أمني يكشف حقيقة إحالة يار الله الى التقاعد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

عراقجي يوجه رسالة لإسرائيل من أمام ضريح الشهيد حسن نصر الله

دوليات

2025-06-03 | 13:25
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عراقجي يوجه رسالة لإسرائيل من أمام ضريح الشهيد حسن نصر الله
1,834 شوهد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أمام ضريح الأمين العام السابق لحزب الله اللبناني حسن نصر الل، إنه هزيمة إسرائيل أمر قطعي ودماء نصر الله ستكون ضامنا لهذا الانتصار.

وصرح وزير الخارجية الإيراني بأن "نصر الله هو بطل مبارك ضد الاحتلال وكرس عمره في النضال ضد الاحتلال الصهيوني وحقق الانتصارات للبنان".
ولفت إلى أن "استشهاد السيد حسن نصرالله سيؤدي إلى ازدياد قوة المقاومة".
وتابع قائلا: بجهوده الدؤوبة، حرر نصر الله تراب جنوب لبنان من المحتلين الصهاينة، وضحى بحياته الغالية في سبيل هذه القضية المقدسة".
وأكد عراقجي "أن المقاومة حية ونصر الله حي وأنا على ثقة تامة بأن دماء السيد نصرالله ستكون أكثر تأثيرا".
وفي وقت سابق، عباس عراقجي خلال زيارته بيروت، كتابه "قوة التفاوض".
وأكد خلال لقاء حواري أن إيران مستعدة لبناء الثقة مع المجتمع الدولي، وتقديم الضمانات اللازمة للتأكد من أن برنامجها النووي لا يستخدم لأغراض عسكرية، مشددا على أن التخصيب لن يوجه نحو إنتاج سلاح نووي.
وأشار إلى أن امتلاك إيران لقدرات دفاعية وتطوير برنامجها النووي هو ما جعلها طرفا يُحسب له حساب في المفاوضات، مؤكدا أن "لو لم نمتلك هذه القدرة، لما كان هناك سبب للتفاوض معنا".
وكشف الوزير عن تلقي طهران مقترحا من الجانب الأمريكي، وصفه بأنه "غامض ويحمل كثيرا من الالتباس"،
وذكر أن الرد عليه سيتم خلال أيام بما يتوافق مع المصالح الإيرانية.
وشدد على أن تخصيب اليورانيوم سيستمر داخل إيران، موضحا أن مفاعل طهران ينتج أدوية حيوية لنحو مليون إيراني، ولا يمكن وقف عمله.
وبين وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تحتاج إذنا من أحد لمواصلة التخصيب، فهو حق سيادي لإيران.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 

عراقجي

نصر الله

اسرائيل

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
Play
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
من الأخير
Play
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
Play
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
Play
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Play
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Live Talk
Play
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
Play
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-03
Play
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
Play
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
Play
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
Play
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
Play
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Play
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Biotic
Play
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Play
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
الأكثر مشاهدة
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
Play
انتشار جوبات الاغنام العشوائية... فوضى وخطر الوباء - حلقة ٧ | الموسم 7
16:00 | 2025-06-03
من الأخير
Play
من الأخير
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
Play
بلا الصدر.. الأحزاب الشيعية تنادي حي على التحديث - حلقة ١٤ | الموسم 2
14:00 | 2025-06-03
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
Play
نشرة ٣ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Play
03-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-03
Live Talk
Play
Live Talk
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
Play
شيوخ عشائر مزيفون.. حين تتحول الهيبة إلى سلع - الحلقة ٤٣ | 2025
10:30 | 2025-06-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-03
Play
شارع الجمهورية بغداد - الحلقة ٤٢ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-03
خط أحمر
Play
خط أحمر
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
Play
عصابة لسرقة المركبات في قبضة مكافحة الكرادة - الحلقة ٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-06-01
عشرين
Play
عشرين
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
Play
رواتب كردستان تفتح خيارات المواجهة مع بغداد - الحلقة ١٠ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-31
رحال
Play
رحال
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Play
تاريخ، شعر، فلكلور من قرية أم الحنطة في جلولاء - الحلقة ٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-05-31
Biotic
Play
Biotic
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
Play
ضرورة الانتباه بعد التعرض لعضة كلب! - الحلقة ٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-05-30
اخترنا لك
الحوثيون يعلنون استهداف "مطار اللد" بصاروخ
16:56 | 2025-06-03
مطلب أممي بالتحقيق في مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات
15:47 | 2025-06-03
واشنطن تكشف: ترامب لم يعلم بضربات أوكرانيا المفاجئة
15:18 | 2025-06-03
سقوط صاروخين جنوب الجولان وقصف يستهدف الأراضي السورية
14:57 | 2025-06-03
الفلبين تدق ناقوس الخطر ومطالبات بإعلان الطوارئ.. الإصابة بالإيدز وصلت الى 500%
14:16 | 2025-06-03
مقتل وإصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في غزة
14:11 | 2025-06-03

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.