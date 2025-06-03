مطلب أممي بالتحقيق في مقتل فلسطينيين خلال توزيع مساعدات

وقال المتحدث باسم ، ، إن "من غير المقبول أن يجبر المدنيون على المخاطرة بحياتهم ويفقدوها لمجرد السعي للحصول على الطعام".وأكد دوجاريك أن "الأمين العام للأمم المتحدة، ، يواصل الدعوة إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عنها"، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.وجاء هذا التصريح بعد إعلان عن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا، وإصابة العشرات، خلال محاولتهم الوصول إلى موقع لتوزيع المساعدات الإنسانية.