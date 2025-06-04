المرشد الإيراني الأعلى: برنامجنا النووي ليس لإنتاج الطاقة فقط

وقال المرشد الاعلى في كلمة بمناسبة ذكرى رحيل مؤسس الإسلامية السيد روح الله خميني، انه "استطعنا أن نصل إلى مرحلة امتلاك الوقود النووي بجهود أبنائنا"، مشيرا الى انه "قادرون على إنتاج الوقود النووي اليوم".وأضاف ان "المشروع النووي ليس من أجل إنتاج الطاقة فقط بل جزء من فوائده"، مبينا ان "التقنية النووية تستخدم في العديد من المجالات وليس في مجال الطاقة فقط، لذلك فان التقنية النووية لا يمكن ان تقوم دون عملية تخصيب".وشدد على ان " تخصيب اليورانيوم جزء رئيسي من برنامجنا النووي"، وذلك في رد واضح على المقترح الأمريكي بعدم تخصيب الوقود النووي والعمل على شرائه من الخارج لتشغيل البرنامج النووي الكهربائي لإيران.