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كم تبلغ كلفة كسوة الكعبة؟
دوليات
2025-06-04 | 11:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,414 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
من مظاهر العناية التي تشهدها
الكعبة
المشرفة، أعمال الترميم والصيانة لها والتحسينات المستمرة كل وقت وحين، مرورا بتجديد كسوة الكعبة كل عام.
وفي العصور القديمة كان "رفع الكسوة" يعد بمثابة وسيلة للإعلان عن اقتراب موسم الحج، ودلالة على دخول وقت الشعيرة، واستقبال ضيوف
الرحمن
.
ومن ضمن الأعمال التي تشهدها
الكعبة
المشرفة وتسبق موسم الحج كما جرت عليه العادة السنوية، رفع الكسوة بارتفاع 3 أمتار، التي عادة ما تتم في
منتصف
شهر ذي القعدة بإشراف من
الهيئة العامة
للعناية بشؤون
المسجد الحرام
والمسجد النبوي.
ويرفع ثوب الكعبة، بهدف حماية الكسوة من التلف أو التمزق نتيجة الزحام الشديد حول الكعبة المشرفة، ولمنع بعض الحجاج أو المعتمرين من قطع الثوب للحصول على قطعة منه طلبًا للذكرى أو
البركة
.
وتتجاوز قيمة الكسوة 25 مليون ريال سعودي، وتصنع من الحرير وخيوط الذهب والفضة، ويأخذ تصنيعها 10 أشهر.
تفاصيل تقريبية للتكلفة:
• الحرير الطبيعي: حوالي 670 كيلوغرامًا.
•
الذهب الخالص
عيار 24: نحو 120 كيلوغراما.
• الفضة: حوالي 100 كيلوغرام.
ويشارك في إنجاز هذه العملية مجموعة من الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة تعمل وفق أعلى المعايير يساندهم في ذلك أحدث الأجهزة والآليات، بحسب
وكالة الأنباء السعودية
"واس".
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