كم تبلغ كلفة كسوة الكعبة؟

وفي العصور القديمة كان "رفع الكسوة" يعد بمثابة وسيلة للإعلان عن اقتراب موسم الحج، ودلالة على دخول وقت الشعيرة، واستقبال ضيوف .ومن ضمن الأعمال التي تشهدها المشرفة وتسبق موسم الحج كما جرت عليه العادة السنوية، رفع الكسوة بارتفاع 3 أمتار، التي عادة ما تتم في شهر ذي القعدة بإشراف من للعناية بشؤون والمسجد النبوي.ويرفع ثوب الكعبة، بهدف حماية الكسوة من التلف أو التمزق نتيجة الزحام الشديد حول الكعبة المشرفة، ولمنع بعض الحجاج أو المعتمرين من قطع الثوب للحصول على قطعة منه طلبًا للذكرى أو .وتتجاوز قيمة الكسوة 25 مليون ريال سعودي، وتصنع من الحرير وخيوط الذهب والفضة، ويأخذ تصنيعها 10 أشهر.تفاصيل تقريبية للتكلفة:• الحرير الطبيعي: حوالي 670 كيلوغرامًا.• عيار 24: نحو 120 كيلوغراما.• الفضة: حوالي 100 كيلوغرام.ويشارك في إنجاز هذه العملية مجموعة من الكوادر الوطنية الفنية المتخصصة تعمل وفق أعلى المعايير يساندهم في ذلك أحدث الأجهزة والآليات، بحسب "واس".