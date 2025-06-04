"يوم القيامة" تظهر على شاطئ في أستراليا.. (صورة)

وتُعد هذه السمكة من أطول الأسماك في العالم، حيث يمكن أن يصل طولها إلى أمتار، وتعيش عادة في أعماق تتراوح بين 150 و1000 متر تحت سطح البحر، مما يجعل رؤيتها حدثًا استثنائيًّا.واكتشفت امرأة تدعى سيبيل السمكة أثناء نزهة مع كلبها، عندما لاحظت وجود نسر يحوم فوق الشاطئ، مما أثار فضولها.وعند اقترابها، فوجئت بالسمكة الفريدة التي تتميز بألوان زاهية وعلامات مميزة حول رأسها.وقامت بالتقاط صور لها ومشاركتها في مجموعة علمية على ، حيث تم التعرف عليها على أنها سمكة مجداف.وتم التواصل مع منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO) لجمع عينات من السمكة قبل أن تتغذى عليها الطيور.وفي الثقافة اليابانية، تُعرف هذه السمكة باسم "ريوغو نو تسوكاي"، وتُعتبر نذيرًا لحدوث كوارث طبيعية مثل الزلازل والتسونامي.وتعود هذه إلى ملاحظات سابقة، حيث تم العثور على عدة أسماك مجداف على اليابانية قبل وتسونامي توهوكو المدمر عام 2011، الذي بحياة أكثر من 20,000 شخص.ومع ذلك، يشير العلماء إلى عدم وجود دليل علمي يربط بين ظهور سمكة المجداف والكوارث الطبيعية.ويُعتقد أن ظهورها على السطح قد يكون نتيجة لظروف بيئية أو صحية تؤثر على سلوكها، مثل التغيرات في درجات الحرارة أو التلوث.