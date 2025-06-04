سفارة واشنطن في كييف توصي مواطنيها بتوخي الحذر

وقالت في بيان: "صعّدت من هجماتها الصاروخية والطائرات المسيرة على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، ولا يزال خطر وقوع هجمات جوية واسعة قائما".وأضافت: "تحث في المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر اللازم. وكما هو الحال دائما، نوصيكم بالاستعداد للاحتماء فورا في حال إعلان حالة تأهب جوي".وحثت السفارة أيضا مواطنيها على مراقبة التنبيهات واتباعها والتقيد الصارم بحظر التجوال والتعليمات الأمنية ذات الصلة.وأجرى الرئيس الأمريكي مساء اليوم محادثة هاتفية مفاجئة مع الرئيس الروسي استمرت أكثر من ساعة.وأفاد الرئيس الأمريكي ، بأن الرئيس الروسي ، قال له، وبقوة، إنه سيضطر إلى الرد على الهجوم الأخير على المطارات الروسية.