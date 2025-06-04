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سفارة واشنطن في كييف توصي مواطنيها بتوخي الحذر
دوليات
2025-06-04 | 15:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
909 شوهد
حذرت
السفارة الأمريكية
في العاصمة الأوكرانية
كييف
، مساء اليوم الأربعاء، عبر موقعها الإلكتروني مواطنيها من التهديدات المتزايدة في الأسابيع الأخيرة جراء الضربات الجوية المتوقعة.
وقالت في بيان: "صعّدت
روسيا
من هجماتها الصاروخية والطائرات المسيرة على أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، ولا يزال خطر وقوع هجمات جوية واسعة قائما".
وأضافت: "تحث
السفارة الأمريكية
في
كييف
المواطنين الأمريكيين على توخي الحذر اللازم. وكما هو الحال دائما، نوصيكم بالاستعداد للاحتماء فورا في حال إعلان حالة تأهب جوي".
وحثت السفارة أيضا مواطنيها على مراقبة التنبيهات واتباعها والتقيد الصارم بحظر التجوال والتعليمات الأمنية ذات الصلة.
وأجرى الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
مساء اليوم محادثة هاتفية مفاجئة مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
استمرت أكثر من ساعة.
وأفاد الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
، بأن الرئيس الروسي
فلاديمير
بوتين
، قال له، وبقوة، إنه سيضطر إلى الرد على الهجوم الأخير على المطارات الروسية.
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