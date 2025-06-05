غزة.. مقتل 4 صحفيين بقصف استهدف مستشفى المعمداني

وأكد نقيب الصحفيين في إفادة صحفية "أن قطاع يشهد أكبر مجزرة بحق الصحفيين في التاريخ، في ظل تصاعد الحرب الإسرائيلية واستهدافها المتكرر للطواقم الإعلامية".وأشار إلى أن دمرت منذ بدء الحرب على غزة أكثر من 115 مقرا لمؤسسات إعلامية في القطاع، في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني وطمس الحقيقة.