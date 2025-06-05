مصر وإيران تحذران من "الانزلاق نحو مواجهات عسكرية"

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير في بيان إن "السيسي تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من بزشكيان، بحثا خلاله الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية".وأضاف أن "المحادثة تناولت الأوضاع الإقليمية الراهنة، حيث اتفق الرئيسان على أهمية تجنب أي تصعيد في المنطقة، مع التأكيد على ضرورة منع الانزلاق نحو مواجهات عسكرية قد تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي".وجاء هذا الاتصال في إطار التواصل الدبلوماسي بين القاهرة وطهران، وسط ظروف إقليمية بالغة التعقيد تشهدها منطقة الشرق الأوسط.