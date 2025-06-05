بعد استعار الحرب التجارية.. اتصال هاتفي بين شي وترامب

وأفادت (شينخوا) بأن الاتصال جرى "بطلب من الرئيس الأمريكي"، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأنه.وأتى الاتصال في وقت تتبادل القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، الاتهام بانتهاك الاتفاق الذي توصلتا إليه في أيار/مايو، وأرسى هدنة بينهما في حرب التعرفات التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي.وفرض عقب عودته الى في كانون الثاني/يناير، رسوما جمركية جديدة ومرتفعة على الكثير من واردات بلاده والعديد من دول العالم خصوصا . وهو ألمح الجمعة الى وجود توتر تجاري إضافي مع .واتهم الرئيس الأمريكي الصين بانتهاك بنود الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في 12 أيار/مايو إثر مباحثات في . واتفق الجانبان على تعليق مؤقت لزيادة التعرفات المتبادلة التي بلغت 125 في المئة على المنتجات الأمريكية و145% على الصينية.كذلك، وافقت وبكين على خفض موقت للرسوم ، وذلك الى 30% و10%، مع تعهدهما مواصلة البحث سعيا لابرام اتفاق تجاري واسع.