إدارة ترامب تعلن اسم المرشح لقيادة الناتو في أوروبا

ومن شأن قرار ترشيح اللفتنانت جنرال أليكسوس جرينكويش من الأميركية لكلا المنصبين.وكانت وكالة "رويترز" أوردت تقارير عنه، أن يُشعر الأوروبيين في بالارتياح، وكذلك بعض زملاء ترامب الجمهوريين في ، وسط مخاوف من تراجع الدور القيادي الأميركي في الحلف.ويتعين أن يصادق على تعيين جرينكويش.