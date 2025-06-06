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مبنى مفخخ ينهار على جنود إسرائيليين في غزة
دوليات
2025-06-06 | 05:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الجزيرة نت
1,717 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة جنود إسرائيليين في كمين استهدف مبنى انهار عليهم بخان
يونس
جنوبي قطاع غزة، في حين استشهد 52 فلسطينيا منذ فجر الخميس في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.
وقالت وسائل إعلام الإسرائيلية إن قوة مكونة من 12 جنديا من وحدة نخبة تعرضت لكمين وانهار مبنى مفخخ عليهم في خان
يونس
.
وقالت مصادر إسرائيلية إن عددا من الجنود الإسرائيليين لا يزالون تحت الأنقاض.
وكانت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت أمس الخميس تنفيذ عمليتين في خان يونس، وتنفيذ كمين مركب شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عن وقوع جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.
وقالت القسام في بيان إن الكمين نفذ الأحد الماضي في منطقة الخط الشرقي قرب موقع المبحوح، واستخدم فيه المقاتلون عبوات ناسفة وقذائف، واشتبكوا بأسلحة رشاشة مع القوات الإسرائيلية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترف بمقتل 3 جنود برتبة رقيب أول في معارك بشمال قطاع غزة الاثنين الماضي، إثر استهداف عربة عسكرية من طراز هامر كانوا يستقلونها في جباليا شمال قطاع غزة، كما أصيب اثنان من رجال الإطفاء بجروح.
من جهتها، أكدت سرايا
القدس
،
الجناح
العسكري لحركة
الجهاد
الإسلامي، تفجير آلية عسكرية جنوبي مدينة خان يونس.
عشرات الشهداء
في هذه الأثناء، أعلنت مستشفيات غزة استشهاد 52 فلسطينيا منذ فجر الخميس، بينهم أطفال وصحفيون، في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في القطاع.
ورفعت تكبيرات
عيد الأضحى
في القطاع بالتزامن مع دوي القصف الإسرائيلي المستمر، حيث استهدف جيش الاحتلال بغارات وقصف مدفعي وسط وشمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال شمال غربي مدينة خان يونس، كما تحدث مراسل الجزيرة عن تحليق منخفض للطيران
الحربي
الإسرائيلي وإطلاق نار كثيف على المناطق الشمالية من المدينة.
وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف منازل سكنية في القرارة، شمال
شرق مدينة
خان يونس، كما استهدف بقصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية باشتعال النيران في منازل جراء قصف جيش الاحتلال المدفعي محيط جبل الصوراني والريس شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.
واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من النازحين في محيط برج الشفاء غرب مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة عشرات، معظمهم من الأطفال والنساء، وفق ما أفاد مصدر في
مستشفى الشفاء
.
وأظهرت صور لحظات انتشال مصابين وجثامين شهداء في شارع الشفاء المكتظ بالنازحين الذين لجؤوا إلى المنطقة هربا من القصف الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد المصور الصحفي أحمد قلجة متأثرا بإصابته جراء قصف جيش الاحتلال خيمة الصحفيين بمستشفى المعمداني في غزة، ليرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا إلى 4 في قصف مُسيرة خيمة الصحفيين بساحة المستشفى مساء أمس الخميس.
وقال
المكتب الإعلامي الحكومي
بغزة إن عدد الشهداء الصحفيين في القطاع ارتفع بذلك إلى 225 منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب
إسرائيل
إبادة جماعية بغزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.
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