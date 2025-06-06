وقال عراقجي في تصريحات صحفية: "في الوقت الذي تقترب فيه أوروبا من ارتكاب خطأ استراتيجي كبير، تذكروا كلامي: إيران لن تتردد في الرد على أي انتهاك".وأضاف: "المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجهات غير المسؤولة التي تدفع نحو التصعيد".كما وكتب عراقجي على منصة إكس "بدلًا من التفاعل بحسن نية، يختار الثلاثي الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا) التصرف الخبيث ضد إيران في ".وأضاف: "احفظوا كلامي، بينما تفكر بخطأ استراتيجي كبير آخر: إيران ستردّ بقوة على أي انتهاك لحقوقها".يأتي ذلك في وقت أعلن فيه عراقجي قبل يومين أن ستعلن ردها على المقترح النووي الأمريكي خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن "استمرار تخصيب اليورانيوم داخل إيران يمثل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه". كما وصف المقترح الأمريكي المقدم بشأن البرنامج النووي بأنه "غامض".وفي سياق متصل، طلب الرئيس الأمريكي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي "دعم موسكو في الملف النووي الإيراني". من جانبه، أعرب المتحدث باسم الكرملين عن استعداد بوتين للمشاركة في مفاوضات بين طهران وواشنطن "إذا دعت الحاجة إلى ذلك".