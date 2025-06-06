موعد الجولة الثانية من المفاوضات التجارية بين امريكا والصين

وقال في منشور على ، إن الجولة الجديدة من المفاوضات ستقام في في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري، متوقعاً أن يسير الاجتماع بشكل "جيد جداً".ومن المقرر أن يشارك بيسنت ووزير التجارة لوتنيك، بالإضافة إلى الممثل التجاري جيمسون غرير في الاجتماعات، بحسب منشور ترامب.