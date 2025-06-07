انقطاع مفاجئ وشامل للإنترنت في كوريا الشمالية

وأشار باحث مقيم في يختص برصد حركة الإنترنت في الشمالية إلى أن الانقطاع أثر على جميع خطوط الاتصال، سواء تلك التي تمر عبر أو ، مما شمولية الأزمة.وقال الباحث إن البنية التحتية للإنترنت في كوريا الشمالية "لا تظهر على الأنظمة التي تراقب حركة الإنترنت حول العالم"، ما يجعل من الصعب الحصول على معلومات دقيقة أو متابعة نشاطها بشكل مباشر.وأوضح أن هذا الانقطاع يمثل اضطراباً جوهرياً في الشبكة، ولم يُعرف حتى الآن ما إذا كان ناجماً عن هجوم إلكتروني خارجي أو خلل داخلي في البنية التقنية.