تظاهرات حاشدة في لوس أنجلوس ضد ترحيل المهاجرين (صور)

وأكدت وسائل إعلام أن لوس أنجلوس شهدت توترات وتظاهرات حاشدة، حاول خلالها المتظاهرون إيقاف عناصر أمنية أثناء تنفيذ عمليات اعتقال لترحيل مهاجرين غير شرعيين.ومنذ تولي الرئيس الأمريكي رئاسة ، أصدر عدة قرارات تتعلق بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.