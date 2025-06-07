سوريا تعفي مواطني الأردن ولبنان من تأشيرة الدخول

وقالت الوزارة السورية في بيان إنها "عدلت رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد، حيث تم تقسيم الدول إلى مجموعات وفقًا لجنسياتها، مع تحديد رسوم متفاوتة بناءً على العلاقات الثنائية والمعايير الدبلوماسية".وأشارت إلى "إعفاء مواطني الدول التالية من رسوم ، مع السماح لهم بالإقامة في لمدة تصل إلى 6 أشهر: لبنان- الأردن- موريتانيا- ".وأوضحت أن "رسم تأشيرة الدخول لمواطني : ، الجزائر، ، : $40، وليبيا: $75، والبحرين، الصومال: $125، ومصر، ، قطر، ، سلطنة عُمان، : $150، والعراق، الإمارات: $250".وأضافت أن "رسم الدول غير العربية: : $40، : $75، والولايات المتحدة: $300، والمملكة المتحدة: $250، وكندا: $150، وأستراليا، نيوزيلندا: $250، والاتحاد الأوروبي: $125، ودول غير مصنفة: $100 لتأشيرة دخول لمدة 15 يومًا، أو $25 لتأشيرة عبور لمدة 3 أيام".وأشارت إلى أن "معظم التأشيرات لمدة 3 أشهر مع دخول لمرة واحدة، باستثناء بعض الدول التي يُسمح لمواطنيها بدخول متعدد خلال نفس الفترة"، مبينةً أنه "يُشترط دفع الرسوم نقدًا بالدولار الأميركي عند الوصول إلى المطار أو عبر نظام التأشيرة الإلكترونية".