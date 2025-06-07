اعتقال أمريكي بتهمة "الانتقام" من سمكة قرش

وأفادت صحيفة " بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة أن الرجل "اعترف بأنه طعن سمكة القرش عدة مرات بدافع الانتقام".وتبين أن زين غاريت البالغ من العمر 26 عاما كان يقود قاربا عندما سرقت سمكة القرش صيده، فقرر "معاقبتها".وبعد تقديم شكوى إلى الثروة السمكية والحياة البرية في فلوريدا، تم اتهام غاريت بالقسوة على الحيوانات. كما تبين أنه لم يكن يحمل رخصة قيادة القارب.