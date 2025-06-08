وزارة صحة غزة: المستشفيات ستتحول الى مقابر بعد 48 ساعة

وقال مدير في قطاع ، ان "قوات الاحتلال دمرت المولدات الكهربائية ومحطات الأوكسيجين في المشافي"، مشيرا الى ان "مستشفيات القطاع ستتحول إلى مقابر في غضون أيام بسبب نفاد الوقودوأكد مدير وزارة في قطاع غزة، ان "منع قوات الاحتلال إدخال الوقود هو بمثابة قطع لشريان الحياة عن المستشفيات"، مشيرا الى "نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية".وبين ان "شاحنات العالمية متوقفة في وندعو لإدخالها فورا"، موضحا انه "نفذنا خطط الطوارئ لكننا عاجزون الآن بسبب نفاد الوقود ونقص الأدوية"، بحسبما نقلت الجزيرة.وتساءل مدير وزارة الصحة في قطاع غزة قائلا: "متى ستتحرك المنظمات الدولية والإسلامية لكسر الحصار المفروض علينا؟".