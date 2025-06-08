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بعد موافقة موسكو.. أوكرانيا تحدد موعد تبادل الأسرى مع روسيا
دوليات
2025-06-08 | 09:22
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
376 شوهد
وافقت
موسكو
وكييف على تبادل الأسرى المرضى والأسرى الشباب دون 25 عاماً، بصيغة "الكل مقابل الكل"، بما لا يقل عن 1000 أسير من كل جانب
أعلنت أوكرانيا، الأحد، أن عملية تبادل الأسرى وجثامين جنود قتلى والتي كان يفترض أن تتم في نهاية الأسبوع، ستجري "الأسبوع المقبل"، بعدما تبادلت
موسكو
وكييف الاتهامات بعرقلتها.
وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية
كيريلو بودانوف
إن "بدء عمليات إعادة (الأسرى إلى البلد) مرتقب وفق نتائج مفاوضات
اسطنبول
الأسبوع المقبل (...) وكل شي يجري كما هو متوقع"، متهما موسكو بممارسة "لعبة إعلامية غير نزيهة".
يذكر أن الجولة الثانية من المفاوضات المباشرة الروسية الأوكرانية عقدت في الثاني من يونيو (حزيران) في إسطنبول، وتبادل خلالها الطرفان وثائق تتضمن رؤيتهما لجوانب تسوية النزاع.
بدروه، أفاد رئيس الوفد الروسي
فلاديمير ميدينسكي
بأن موسكو سلّمت الجانب الأوكراني مذكرةً مقترحات من قسمين. واتفق الوفدان على أن تسلم
روسيا
من جانب واحد 6 آلاف جثة لجنود أوكرانيين.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت موسكو وكييف على تبادل الأسرى المرضى والأسرى الشباب دون 25 عاماً، بصيغة "الكل مقابل الكل"، بما لا يقل عن 1000 أسير من كل جانب، كما قدم الجانب الروسي اقتراحاً محدداً لوقف إطلاق النار لمدة 2-3 أيام في محاور معينة من الجبهة، فضلاً عن تسليم موسكو قائمة تضم 339 طفلاً فقدوا الاتصال بذويهم.
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