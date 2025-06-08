السعودية تعلن نجاح موسم الحج

وأكد نائب أمير ، نائب رئيس للحج والعمرة، ، من مقر الإمارة بمشعر منى، نجاح حج هذا العام 1446هـ، أمنيًا وصحيًا وخدميًا".وأضاف: "الشكر موصول لزملائي منسوبي القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والمتطوعين والمتطوعات الذين عملوا بكل جد وإخلاص لإنجاح هذه الشعيرة العظيمة، واضعين نصب أعينهم ما شرفهم الله به من خدمة ضيوف طاعة لله أولاً".وتابع: "الشكر الجزيل لضيوف الرحمن الذين كانوا خير شركاء في النجاح، وذلك بالالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات".