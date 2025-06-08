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السعودية تعلن نجاح موسم الحج

دوليات

2025-06-08 | 11:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السعودية تعلن نجاح موسم الحج
194 شوهد

اعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاحد، نجاح موسم الحج للعام 1446هـ.

وأكد نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة، سعود بن مشعل بن عبد العزيز، من مقر الإمارة بمشعر منى، نجاح حج هذا العام 1446هـ، أمنيًا وصحيًا وخدميًا".
وأضاف: "الشكر موصول لزملائي منسوبي القطاعات الأمنية والصحية والخدمية والمتطوعين والمتطوعات الذين عملوا بكل جد وإخلاص لإنجاح هذه الشعيرة العظيمة، واضعين نصب أعينهم ما شرفهم الله به من خدمة ضيوف الرحمن طاعة لله أولاً".

وتابع: "الشكر الجزيل لضيوف الرحمن الذين كانوا خير شركاء في النجاح، وذلك بالالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات".
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السعودية

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