مصرع 28 شخصا في حادث سير مروّع في تنزانيا

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-529018-638850107626467549.jpg
مصرع 28 شخصا في حادث سير مروّع في تنزانيا
دوليات
2025-06-08 | 16:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
222 شوهد
لقي ما لا يقل عن 28 شخصًا حتفهم في حادث مروري مروّع وقع مساء السبت
جنوب غرب
تنزانيا، في واقعة تُعد من بين أكثر حوادث السير دموية في السنوات الأخيرة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأحد.
أوضح
قائد الشرطة
المحلية،
بنجامين
كوزاغا، في بيان رسمي، أن الحادث وقع إثر تعطّل مكابح شاحنة أثناء نزولها من تلة شديدة الانحدار تُعرف بتلة إيوانبي، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها واصطدامها بمركبتين، إحداهما حافلة صغيرة، قبل أن تسقط جميعها في أحد
الأنهار
الواقعة في المنطقة القريبة من الحدود مع زامبيا.
وأشار كوزاغا إلى أن الحادث أسفر عن
مصرع
28 شخصًا على الأقل، من بينهم عشر نساء وأربعة أطفال، مؤكّدًا أن سائق الشاحنة يتحمّل المسؤولية الكاملة، واصفًا ما حدث بأنه نتيجة "إهمال" بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة للسيطرة على المركبة في هذا الممر الجبلي الخطر.
من جانبها، أعربت رئيسة تنزانيا، سامية سولوهو، عن تعازيها لعائلات الضحايا في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، حيث كتبت كلمات تعاطف مع المتضررين وأكّدت وقوفها إلى جانبهم في هذا الظرف الصعب.
تتكرر حوادث السير المميتة في تنزانيا، التي تعاني منذ سنوات من ضعف في تطبيق معايير السلامة المرورية، إلى جانب مشكلات في صيانة المركبات والبنية التحتية للطرق.
ففي فبراير/ شباط 2024، لقي 25 شخصًا مصرعهم، بينهم مواطنون من
الولايات المتحدة
وجنوب أفريقيا وكينيا، في حادث تصادم شاحنة بثلاث مركبات في شمال البلاد، وأُصيب في ذلك الحادث 21 آخرون بجروح متفاوتة.
كما شهدت البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 حادثًا آخر أدّى إلى وفاة 23 شخصًا على الأقل، إضافة إلى إصابة 37 آخرين، عقب تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة.
بحسب تقرير لمنظمة
الصحة
العالمية صدر عام 2018 بشأن السلامة المرورية، سجّلت الإحصاءات الرسمية في تنزانيا لعام 2016 عدد 3256 وفاة نتيجة حوادث الطرق. إلا أن المنظمة قدّرت أن الأرقام الحقيقية قد تتراوح بين 13 ألفًا إلى 19 ألف حالة وفاة سنويًا، ما
يعكس
فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية والواقع الميداني.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مصرع واصابة 8 أشخاص بحادث سير مروع في الموصل (فيديو)
06:22 | 2025-03-27
نجاة الفنانة المصرية علياء صبحي وابنتها من حادث سير مروع
06:36 | 2025-04-17
مصرع عراقي وإصابة 5 صينيين بحادث مروري مروع شرقي الديوانية (فيديو)
06:43 | 2025-04-30
مصرع شخصين بحادث سير في كربلاء
17:14 | 2025-04-29
مصرع 28 شخصا
حادث سير
تنزانيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
إيقاف مسلسل جورجينا رودريغيز على "نتفليكس"
منوعات
46.35%
07:19 | 2025-06-07
إيقاف مسلسل جورجينا رودريغيز على "نتفليكس"
07:19 | 2025-06-07
الأسبوع المقبل.. بغداد سترتبط بمدينة إيرانية "مباشرة"
محليات
20.33%
02:36 | 2025-06-08
الأسبوع المقبل.. بغداد سترتبط بمدينة إيرانية "مباشرة"
02:36 | 2025-06-08
بعد فيديو الفتاة الأردنية المسيء للعراق.. التعمري يوجه رسالة لأسود الرافدين
رياضة
18.12%
09:32 | 2025-06-08
بعد فيديو الفتاة الأردنية المسيء للعراق.. التعمري يوجه رسالة لأسود الرافدين
09:32 | 2025-06-08
اغتيال "قيادي عراقي" في سوريا
أمن
15.2%
03:30 | 2025-06-08
اغتيال "قيادي عراقي" في سوريا
03:30 | 2025-06-08
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-08
Live Talk
الغناء الريفي.. صوت الجنوب وذاكرة الوطن - الحلقة ٤٩ | 2025
10:30 | 2025-06-08
Live Talk
الغناء الريفي.. صوت الجنوب وذاكرة الوطن - الحلقة ٤٩ | 2025
10:30 | 2025-06-08
ناس وناس
بغداد منتزه الزوراء - الحلقة ٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-08
ناس وناس
بغداد منتزه الزوراء - الحلقة ٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-08
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
خط أحمر
يكسر يده ويلقي بنفسه امام العجلات للحصول على المال - الحلقة ٨ | الموسم 8
16:30 | 2025-06-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-06-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-06-2025 | 2025
12:30 | 2025-06-08
Live Talk
الغناء الريفي.. صوت الجنوب وذاكرة الوطن - الحلقة ٤٩ | 2025
10:30 | 2025-06-08
Live Talk
الغناء الريفي.. صوت الجنوب وذاكرة الوطن - الحلقة ٤٩ | 2025
10:30 | 2025-06-08
ناس وناس
بغداد منتزه الزوراء - الحلقة ٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-08
ناس وناس
بغداد منتزه الزوراء - الحلقة ٤٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-06-08
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
عشرين
الاسلام السياسي ..دعوة وسلطة! - الحلقة ١٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
رحال
جلسة جوبي ممتعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك - الحلقة ٧ | الموسم 6
14:30 | 2025-06-07
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
Biotic
الشمرة من الحرارة، الذكاء الاصطناعي والطب، فقر الدم - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
حصاد السومرية
رواتب كردستان.. لقمة عالقة بحنجرة العملية السياسية - حلقة ٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
ماكينة
KGM Rexton مع المؤثر مصطفى ويسي - الحلقة ٩ | season 1
12:00 | 2025-06-06
اخترنا لك
سوريا تخرج من قائمة الدول "المارقة" الامريكية
12:40 | 2025-06-08
السعودية تعلن نجاح موسم الحج
11:37 | 2025-06-08
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب كولومبيا
10:03 | 2025-06-08
بعد موافقة موسكو.. أوكرانيا تحدد موعد تبادل الأسرى مع روسيا
09:22 | 2025-06-08
حمّى ملاحقة المهاجرين في أمريكا تطال الـ"تيك توكر" الشهير خابي لام
06:52 | 2025-06-08
حدث استخباراتي وكنز معلومات.. ايران تكشف تفاصيل الحصول على وثائق "النووي الإسرائيلي"
06:45 | 2025-06-08
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.