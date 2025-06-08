مصرع 28 شخصا في حادث سير مروّع في تنزانيا

أوضح المحلية، كوزاغا، في بيان رسمي، أن الحادث وقع إثر تعطّل مكابح شاحنة أثناء نزولها من تلة شديدة الانحدار تُعرف بتلة إيوانبي، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة عليها واصطدامها بمركبتين، إحداهما حافلة صغيرة، قبل أن تسقط جميعها في أحد الواقعة في المنطقة القريبة من الحدود مع زامبيا.وأشار كوزاغا إلى أن الحادث أسفر عن 28 شخصًا على الأقل، من بينهم عشر نساء وأربعة أطفال، مؤكّدًا أن سائق الشاحنة يتحمّل المسؤولية الكاملة، واصفًا ما حدث بأنه نتيجة "إهمال" بعدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة للسيطرة على المركبة في هذا الممر الجبلي الخطر.من جانبها، أعربت رئيسة تنزانيا، سامية سولوهو، عن تعازيها لعائلات الضحايا في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، حيث كتبت كلمات تعاطف مع المتضررين وأكّدت وقوفها إلى جانبهم في هذا الظرف الصعب.تتكرر حوادث السير المميتة في تنزانيا، التي تعاني منذ سنوات من ضعف في تطبيق معايير السلامة المرورية، إلى جانب مشكلات في صيانة المركبات والبنية التحتية للطرق.ففي فبراير/ شباط 2024، لقي 25 شخصًا مصرعهم، بينهم مواطنون من وجنوب أفريقيا وكينيا، في حادث تصادم شاحنة بثلاث مركبات في شمال البلاد، وأُصيب في ذلك الحادث 21 آخرون بجروح متفاوتة.كما شهدت البلاد في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 حادثًا آخر أدّى إلى وفاة 23 شخصًا على الأقل، إضافة إلى إصابة 37 آخرين، عقب تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة.بحسب تقرير لمنظمة العالمية صدر عام 2018 بشأن السلامة المرورية، سجّلت الإحصاءات الرسمية في تنزانيا لعام 2016 عدد 3256 وفاة نتيجة حوادث الطرق. إلا أن المنظمة قدّرت أن الأرقام الحقيقية قد تتراوح بين 13 ألفًا إلى 19 ألف حالة وفاة سنويًا، ما فجوة كبيرة بين البيانات الرسمية والواقع الميداني.