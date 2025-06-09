الشرع يستقبل مبعوثا خاصا من العراق

أعلنت الرئاسة السورية، الاثنين، أن الشرع استقبل لرئيس الوزراء العراقي.

وقالت الرئاسة السورية، " الشرع يستقبل في قصر الشعب بدمشق لرئيس الوزراء العراقي إلى ".

وكان رئيس أكد، مؤخرا، نظر إلى سوريا كجزء من أمنه القومي، مشيراً لإمكانية تأدية دور الوسيط النزيه بين العواصم المتخاصمة.