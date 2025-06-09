إعلان حالة التأهب بأربع مناطق في أوكرانيا

ودوت صفارات الإنذار في مناطق دنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي وخاركوف.وبدأت القوات المسلحة الروسية قصف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022، بعد يومين من الهجوم على الذي نفذته أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، كما تُشن ضربات على منشآت ، والقيادة العسكرية، والاتصالات في جميع أنحاء البلاد.وفي الوقت نفسه، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ، بأن القوات الروسية لا تستهدف المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية.