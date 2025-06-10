الكشف عن موعد جولة المفاوضات الإيرانية ـ الأمريكية المقبلة

وأوضح المتحدث باسم ، بقائي، في بيان "من المقرر عقد الجولة المقبلة من المحادثات غير المباشرة بين والولايات المتحدة الأحد المقبل في مسقط"، مشيراً إلى أن وكبير المفاوضين «سيسافر إلى النروج الأربعاء والخميس".وأجرى البلدان خمس جولات تفاوض بوساطة عُمانية منذ نيسان سعياً إلى إيجاد بديل من الاتفاق الدولي المبرم مع إيران في العام 2015.وقالت إيران الأسبوع الماضي إنها تلقت "عناصر " من الاقتراح الأميركي للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي للجمهورية الإسلامية، لكنها اعتبرت أن المقترح يحتوي على "الكثير من الالتباسات".وفي وقت لاحق، قال إن المحادثات الجديدة بين وإيران هذا الأسبوع قد توضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي لتجنب عمل عسكري، مضيفاً "لدينا اجتماع مع إيران الخميس لذا سننتظر حتى الخميس"، لكنّ مصدراً قريباً من الملف أشار لـ"فرانس برس" إلى أن الاجتماع سيعقد على الأرجح الجمعة أو السبت.