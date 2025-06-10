“البوركيني” يطفو قسراً على الشواطئ السورية

وطالبت بارتداء ملابس سباحة “أكثر احتشامًا” في والمسابح العامة، منوهة إلى ضرورة ارتداء ما يُعرف بـ “البوركيني” أو أي ملابس “تغطي الجسم بشكل أكبر” وفق نص التعميم.وفي حال التنقل بين الشاطئ وأماكن ثانية، شددت على ضرورة “ارتداء غطاء للشاطئ، أو رداء فضفاض للنساء فوق ملابس السباحة”.وللرجال، فقد أكدت على ضرورة ارتداء قميص عند عدم السباحة في الماء، مشددة على منع الظهور بصدر عار في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة، كبهو أو أماكن تقديم الطعام.أما في الأماكن العامة خارج الشواطئ والمسابح، فدعت الوزارة إلى ارتداء “ملابس فضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين وتجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جدًا”.لكن اللافت في التعميم أنه فيما يخص الفنادق والمنتجعات المصنفة من المستوى الدولي والدرجة الممتازة 4 نجوم، والشواطئ والمسابح والندية الخاصة، فقد سمح تعميم الوزارة بارتداء “ملابس السباحة الغربية العادية مع الالتزام بالآداب العامة ضمن حدود الذوق العام والسلوك الحضاري”.