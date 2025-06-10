ترامب: سنقوم بكل بساطة بتحرير لوس أنجلس

أعلن الرئيس الأمريكي ، الثلاثاء، أنه سيقوم بكل بساطة بتحرير لوس أنجلس وجعلها نظيفة وآمنة.

وقال في كلمة له، "هدف مثيري الشغب في هو مواصلة الأجنبي لبلدنا ولن نسمح بحدوث ذلك".

وأضاف "لن نسمح بغزو واحتلالها من قبل عدو أجنبي وهذا ما يقومون به في كاليفورنيا"، مشددا بالقول "لن تدوم هذه في عهد إدارتي ولن نسمح بمهاجمة عملاء فيدراليين".

واعتبر ترامب أن "حاكم ولاية كاليفورنيا وعمدة مدينة لوس أنجلس لا يتمتعان بالكفاءة"، مضيفا "سنقوم بكل بساطة بتحرير لوس أنجلس وجعلها نظيفة وآمنة مرة أخرى بسرعة كبيرة".

وتحولت حملة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية للكشف عن المهاجرين غير الشرعيين في وسط لوس أنجلوس يوم 7 حزيران إلى مواجهات مع المحتجين.