ترامب: متظاهرو لوس أنجلوس "حيوانات وعدو أجنبي"

وتكلم في حدث بقاعدة العسكرية بولاية كارولاينا الشمالية، بلهجة عدوانية في خطاب كان من المفترض أن يُستخدم للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 250 لتأسيس .وقال ترامب: "لن نسمح لعدو أجنبي بغزو واحتلالها. هذا ما يفعلونه".وفي خطابه للجنود في العسكرية، نشر ترامب "نظريات مؤامرة" كما وصفها البعض، وشوه سمعة قادة الحزب الديمقراطي في ، وصوّر المتظاهرين "مثيرو شغب مأجورون يحملون أعلاماً أجنبية بهدف مواصلة الأجنبي".قائلا: "إن أعمال الشغب والاحتجاجات التي اندلعت في كاليفورنيا تُعدّ "اعتداء شاملا على السلام والنظام العام والسيادة الوطنية للولايات المتحدة، نفّذها مثيرو شغب يحملون أعلاما أجنبية، بهدف مواصلة غزو الأراضي الأمريكية"، بحسب " ".كما زعم ترامب أن المسؤولين المنتخبين الديمقراطيين في كاليفورنيا دفعوا أموالا للمتظاهرين لمهاجمة ضباط فيدراليين وفق "الغارديان".وقال الرئيس: "في لوس أنجلوس، حاكم كاليفورنيا، وعمدة لوس أنجلوس، إنهما غير كفؤين، وقد دفعا أموالاً لمثيري الشغب والمحرضين والمتمردين. إنهما متورطان في هذه المحاولة المتعمدة لإبطال القانون الفيدرالي، ومساعدة الغزاة المجرمين على احتلال المدينة".في 6 يونيو، اندلعت أعمال شغب في شوارع باراماونت (إحدى ضواحي لوس أنجلوس) بسبب مداهمات معادية للمهاجرين.أمر ترامب بنشر 2000 جندي من في المدينة لأول مرة منذ عام 1965 دون طلب من السلطات المحلية.ودانت قيادة كاليفورنيا قرار الرئيس، وأرسل الحاكم الديمقراطي رسالة إلى يطلب منه فيها إلغاء نشر الحرس الوطني، محذرا من خطر "تصعيد خطير". وقال لاحقًا إنه ينوي مقاضاة ترامب، لأنه يعتقد أنه "يصب الزيت على النار" وأن أفعاله غير دستورية.