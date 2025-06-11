بعد انتقادات لاذعة.. ماسك يعود عن تصريحاته ضد ترامب ويعترف بالندم

وفي تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، قال ماسك: "نادم على بعض منشوراتي عن الرئيس ، الأسبوع الماضي".وجاء ذلك بعد يومين من تأكيد ترامب أن علاقته مع رئيس تسلا كانت جيدة، قائلاً: "أتمنى له الخير". ورد ماسك على أحد المستخدمين الذين شاركوا فيديو لترامب برمز تعبيري على شكل قلب.وكان الخلاف قد تفجر بشكل مفاجئ الخميس الماضي بين الحليفين السابقين، إثر توجيه ماسك انتقادات لاذعة لمشروع الميزانية الذي وصفه ترامب بالرائع.وتبادل الرجلان انتقادات حادة، وصلت إلى اتهام ترامب لماسك بالجنون وتعاطي ، بينما زعم الرئيس التنفيذي لشركة " إكس" أنه لولا دعمه في الانتخابات الرئاسية لما فاز ترامب.وجاء هذا الخلاف بعدما ندد ماسك بمشروع الضخم الذي يسعى ترامب لإقراره في ، واصفًا إياه بأنه "كبير وجميل ورائع"، في حين اعتبر قطب التكنولوجيا المشروع "ضخمًا وشائنًا ورجسًا يثير الاشمئزاز".