غضب إيراني من "تزوير" سلع عراقية على انها "صناعة إيرانية"!

وقال عضو جمعية مصنعي الأجهزة المنزلية في حسن بيرسا، منتقدا "عدم استقرار توزيع النقد الأجنبي" وتأخر اطلاق الأموال والتحويلات لغرض استيراد المواد الأولية المطلوبة، فضلا عن زيادة الرسوم والواردات غير القانونية، محذرا من ان العديد من التصنيع على وشك الاغلاق.وأضاف بيرسا في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، أن "الحكومة لا تدعم الإنتاج بشكل فعال"، مشيرا الى ان "بعض السلع تُستورد من الحدود العراقية، وتُجمع داخل البلاد، وتُسوّق تحت مسمى الإنتاج المحلي، بل إن بعض وحدات التصنيع الظاهرية قد سلكت هذا الطريق".واعتبر ان "هذا لا يُعتبر تهريبًا فحسب، بل خيانةً للإنتاج المحلي أيضًا".