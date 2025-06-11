ثاني حادث خلال 72 ساعة.. 13 ضحية بحريق "كيميائي" في ميناء ايراني

وذكرت الإيرانية "إرنا"، أن 3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 10 آخرون عندما اندلع حريق في خزان للميثانول في ميناء بوشهر بجنوب البلاد.وقال رئيس الطبية بمحافظة بوشهر، إن حريقاً اندلع في خزان الميثانول التابع لشركة للبتروكيماويات في ميناء دير في محافظة بوشهر أدى حتى الآن إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.ويعد هذا الحادث، هو الثاني من نوعه بغضون 3 أيام، حيث قتل شخص وأصيب 7 اخرون اول الامس الاثنين بانفجار خزّان غاز ثنائي أوكسيد الكاربون في مجمع فولاد خالدآباد التابع لمدينة نطنز وسط .