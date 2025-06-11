ترامب: ثقتي انخفضت في نجاح المفاوضات مع إيران

وردا على سؤال في بودكاست "بود فورس وان" عما إذا كان يعتقد أنه يستطيع إقناع بالموافقة على التخلي عن برنامجها النووي، قال "لا أعرف، كنت أعتقد ذلك بالفعل، وأصبحت ثقتي تقل أكثر فأكثر في ذلك".وأضاف الرئيس الأميركي: "لا أرى نفس الحماسة لدى الإيرانيين لإبرام اتفاق وأعتقد أنهم سيرتكبون خطأ لكن سنرى".وأكد ترامب أيضا أنه لا يزال مصممًا على عدم السماح لطهران بامتلاك سلاح نووي.