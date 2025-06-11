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ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الصين.. هذه تفاصيله
دوليات
2025-06-11 | 10:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,515 شوهد
قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، الأربعاء، إن
الولايات المتحدة
توصلت إلى اتفاق تجاري مع
الصين
، موضحاً أن الاتفاق يبقى رهناً بالموافقة النهائية منه ومن نظيره الصيني
شي جين بينج
.
وأشار
ترامب
، في تدوينة على منصته "تروث سوشيال"، إلى أنه بموجب الاتفاق الجديد، توفر
الصين
جميع المغناطيسيات والمعادن النادرة الضرورية للولايات المتحدة مقدماً، على أن تقوم
واشنطن
بإمداد
بكين
"بما تم الاتفاق عليه".
وأوضح الرئيس الأميركي أن ذلك يشمل السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية.
وقال ترامب: "ستُورّد الصين مُسبقًا جميع المغناطيسات، وأي معادن أرضية نادرة ضرورية، وبالمثل، سنُزوّد الصين بما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك الطلاب الصينيون الذين يدرسون في كلياتنا وجامعاتنا (وهو أمرٌ لطالما كان جيداً بالنسبة لي!)".
وذكر أن
الولايات المتحدة
ستستخلص رسوماً جمركية بنسبة 55% على السلع الصينية الواردة، فيما ستحصل الصين على رسوم بقيمة 10%.
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