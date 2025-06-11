ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق مع الصين.. هذه تفاصيله

وأشار ، في تدوينة على منصته "تروث سوشيال"، إلى أنه بموجب الاتفاق الجديد، توفر جميع المغناطيسيات والمعادن النادرة الضرورية للولايات المتحدة مقدماً، على أن تقوم بإمداد "بما تم الاتفاق عليه".وأوضح الرئيس الأميركي أن ذلك يشمل السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الجامعات الأميركية.وقال ترامب: "ستُورّد الصين مُسبقًا جميع المغناطيسات، وأي معادن أرضية نادرة ضرورية، وبالمثل، سنُزوّد الصين بما تم الاتفاق عليه، بما في ذلك الطلاب الصينيون الذين يدرسون في كلياتنا وجامعاتنا (وهو أمرٌ لطالما كان جيداً بالنسبة لي!)".وذكر أن ستستخلص رسوماً جمركية بنسبة 55% على السلع الصينية الواردة، فيما ستحصل الصين على رسوم بقيمة 10%.