عائلة القذافي تصدر بيانا حول دخول هانيبال الإضراب عن الطعام

وفي بيان لها، أوضحت عائلة أن "ليبيا أرسلت مذكرة قانونية الى تتعلق بالتعاون بملف قضية الامام وتوضيح الملابسات فيها حول احتجاز ".وقالت عائلة إن "السلطات العدلية اللبنانية لم تُبدِ أي تجاوب فعلي مع هذه المذكرة حتى تاريخه، وتستمر في تجاهلها الواضح لهذا التعاون القضائي الرسمي، فيما تُلاحظ محاولات لاستغلال هذه القضية الإنسانية لأغراض سياسية بحتة، ومصالح آنية لا تمت بصلة إلى الحقيقة أو العدالة، مما حوّل القضية إلى وسيلة للعيش والاسترزاق السياسي"، معتبرة أن ذلك "أمر مؤسف".وأضاف البيان: "قرر هانيبال القذافي الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازه دون وجه حق، وعلى الرد على المذكرة ، وتمسكه بحقه في الحرية والعدالة".وأردفت عائلة القذافي: "نحمّل السلطات اللبنانية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن صحة وسلامة هانيبال القذافي، وندعو الجهات الدولية والحقوقية إلى التدخل عاجلا لضمان احترام القانون وحقوق الإنسان".وأوقف هانيبال القذافي في العام 2015 قبل نقله إلى على خلفية قضية اختفاء الإمام الشيعي موسى عام 1978، ويواجه اتهامات تتعلق بـ "كتم المعلومات" دون أن تصدر ضده أحكام قضائية.وفي أواخر كانون الثاني الماضي، ناشدت عائلة القذافي ، الإفراج عن شقيقها هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ عام 2015.