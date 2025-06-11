بتهمة التزوير.. توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق أمين سلام

وأشارت للبلاد بأن الملف الذي أوقف بموجبه سلام مختلف عن ملف آخر يخضع فيه للتحقيق بتهم "الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين".كان القاضي الحجار قرر في 29 مايو/ أيار، ترك سلام بسند إقامة واسترداد قرار منعه من السفر، بعد استجوابه حول الإخبار المقدم من قِبل النيابية ضده وضد شقيقه كريم ومستشاره فادي ونقيب خبراء المحاسبة بصفته مفوضاً بالتوقيع، بتهم "الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال"، وهو الملف المعروف باسم "ملف ابتزاز شركات التأمين".