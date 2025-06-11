واشنطن تعلن تقليص بعثتها في العراق

أعلنت ، الأربعاء، عن تقليص بعثتها في .

وقالت الخارجية الأمريكية، إن "الرئيس ملتزم بالحفاظ على سلامة الأمريكيين في الداخل والخارج".

وأضافت "نقيم باستمرار الوضع المناسب للموظفين في سفاراتنا تماشيا مع التزام الرئيس ترامب"، موضحة "بناء على أحدث تقييم لنا قررنا تقليص بعثتنا في ".

بدوره قالت (البنتاغون)، "نعمل بالتنسيق مع حلفائنا في الشرق الأوسط للحفاظ على حالة الاستعداد الدائم".

وكانت وكالة "رويترز" ذكرت، اليوم الأربعاء، ان السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء رسمي، بسبب تصاعد المخاطر الأمنية، فيما نفى مصدر أمني، إخلاء السفارة الامريكية في العاصمة .

كما أفادت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، بأن سمحت بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من والكويت.