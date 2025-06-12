الأول من نوعه منذ 20 عاما.. قرار لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية ضد ايران

وبحسب وكالة اسوشيتد برس وفي خبر عاجل، فان اعتبروا لا تمتثل لالتزاماتها النووية لأول مرة منذ عشرين عاما، وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى مزيد من التوترات وتحريك الجهود الرامية إلى استعادة عقوبات على في وقت لاحق من هذا العام.وصوتت 19 دولة في ، الذي يمثل الدول الأعضاء في الوكالة، لصالح القرار، وعارضت والصين وبوركينا القرار، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، ولم تصوت دولتان.ومن شأن القرار ان يعيد العقوبات الأممية على بعد رفعها منذ عام 2015 استنادا الى الاتفاق النووي.