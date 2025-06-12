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الأول من نوعه منذ 20 عاما.. قرار لمجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية ضد ايران
دوليات
2025-06-12 | 04:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
4,343 شوهد
السومرية
نيوز-دوليات
اصدر
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، اليوم الخميس، قرارا رسميا بوصف
ايران
بانها لاتمتثل لالتزاماتها النووية، وذلك لأول مرة منذ عشرين عاما.
وبحسب وكالة اسوشيتد برس وفي خبر عاجل، فان
مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اعتبروا
إيران
لا تمتثل لالتزاماتها النووية لأول مرة منذ عشرين عاما، وهي الخطوة التي قد تؤدي إلى مزيد من التوترات وتحريك الجهود الرامية إلى استعادة عقوبات
الأمم المتحدة
على
طهران
في وقت لاحق من هذا العام.
وصوتت 19 دولة في
مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية
، الذي يمثل الدول الأعضاء في الوكالة، لصالح القرار، وعارضت
روسيا
والصين وبوركينا
فاسو
القرار، وامتنعت 11 دولة عن التصويت، ولم تصوت دولتان.
ومن شأن القرار ان يعيد العقوبات الأممية على
ايران
بعد رفعها منذ عام 2015 استنادا الى الاتفاق النووي.
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