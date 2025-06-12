وزير الدفاع الأمريكي: منتشرون بشكل مناسب في المنطقة استعدادا لكل حالات الطوارئ

وقال هيجسيث في تصريح صحفي تابعته ، إن "الرئيس ملتزم بعملية سلمية مع ومنحها كل الفرص والمحادثات مستمرة"، مشيرا الى ان "ترامب يدرك الخطر الذي تشكله إيران بامتلاكها سلاحا نوويا".وأضاف، أن "نتنياهو سيضع في الأول ونضع بلادنا أولا كذلك"، لافتا الى ان "القوات الامريكية منتشرة بشكل مناسب في المنطقة استعدادا لكل حالات الطوارئ".وأشار الى انه "ملتزمون بتهيئة الظروف الملائمة للسلام والمحادثات بحيث لا تستطيع إيران تطوير سلاح نووي".