الولايات المتحدة تلغي الإقامة لأكثر من نصف مليون مهاجر

ودخل مواطنو كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا أراضي في إطار برنامج إنساني أطلقته السابق .وفي المجمل، استفاد أكثر من 530 ألف شخص من الدخول الإنساني بموجب البرنامج المعروف باسم CHNV.وجاء في الإشعار المرسل إلى عناوين البريد الإلكتروني للمشاركين في البرنامج: "نخطركم بإلغاء تصريح دخولكم لأسباب إنسانية. وفي حال عدم مغادرتكم البلاد، قد تتعرضون لإجراءات تنفيذية، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل دون إمكانية تسوية أوضاعكم الشخصية".وأشارت الشبكة إلى أن هذا القرار كان جزءا من سياسة هجرة أوسع نطاقا تنتهجها بهدف ترحيل ملايين المهاجرين قسرا، سواء أولئك الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني أو حتى قانوني.