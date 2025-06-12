ترامب يصدر توجيهات تخص التفاوض مع إيران

اصدر الرئيس الأمريكي ، توجيهات لإدارته تخص التفاوض مع .



وقال في كلمة له، "ملتزمون بالتوصل إلى حل دبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، وأصدرت توجيهات لإدارتي بأكملها بالتفاوض مع ".

وأضاف "إيران قد تصبح دولة عظيمة لكن عليها أولا أن تتخلى تماما عن آمالها في امتلاك سلاح نووي".

يشار الى أن الرئيس الأمريكي دعا، الخميس، إيران الى أن تقدم تنازلات، مشيرا الى أنه يود تجنب الصراع مع إيران، مضيفا "لا أقول إن هجوما إسرائيليا على إيران وشيك لكنه قوي ومحتمل".