بيان من الخارجية الأميركية بشان القصف الاسرائيلي على ايران: لسنا طرفا

وقال وزير الخارجية في بيان تابعته ، "هذه الليلة، قامت بإجراء أحادي الجانب ضد ، نحن لسنا طرفًا في الضربات ضد إيران، وتتمثل أولويتنا القصوى في حماية القوات الأميركية في المنطقة".واضاف "لقد أبلغتنا إسرائيل بأنها ترى أن هذا الإجراء كان ضروريًا للدفاع عن نفسها"، مشيرا الى ان "الرئيس وإدارته اتخذوا جميع الخطوات اللازمة لحماية قواتنا، ويحافظان على اتصال وثيق مع شركائنا الإقليميين".وتابع "يجب ألا تستهدف إيران المصالح أو الأفراد الأميركيين".