وسائل اعلام إيرانية: بدء عمليات الوعد الصادق 3 باطلاق 800 طائرة مسيرة

وذكرت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "عمليات الوعد 3، بدأت اليوم"، مبينة ان "طائرة مسيّرة إيرانية في سماء تتجه نحو كيان الاحتلال".وتابعت انه " تم إطلاق حوالي 800 طائرة مسيّرة وصاروخ كروز نحو الكيان الصهيوني".