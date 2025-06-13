استشهاد ستة علماء نوويين في العدوان الإسرائيلي ووسائل إعلامية إيرانية تنشر الأسماء

وقالت وكالة تنسيم الإيرانية في خبر تابعته ، ان "ستة علماء نوويين استشهدوا في العدوان الصهيوني".وأضافت ان "الشهداء هم: منوشهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وسيد فقيه، ومطلبي زاده، ومحمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي".