"فلاي دبي" الإماراتية تعلق رحلاتها إلى عدة عواصم عربية وإقليمية

وقال متحدث باسم شركة " " إن "بعض رحلات الشركة تأثرت نتيجة الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق وإسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم 13 حزيران".وأوضح أن "الرحلات المتجهة إلى عمان، ، دمشق، إيران، وإسرائيل تم تعليقها مؤقتا، كما جرى إلغاء عدد من الرحلات أو تعديل مساراتها أو إعادتها إلى وجهتها الأصلية".وأكد أن "الشركة تتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب، وتجري التعديلات اللازمة على جدول الرحلات تبعا للتطورات"، مشددا على أن "سلامة الركاب والطاقم تظل على رأس أولويات فلاي دبي".وأشار إلى أن "الشركة على تواصل مباشر مع المسافرين المتأثرة خطط سفرهم"، داعيا جميع المسافرين إلى "تحديث بيانات الاتصال من خلال خاصية إدارة الحجز، والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الرسمي للشركة، للاطلاع على آخر المستجدات".وشنت فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن في كافة أنحاء البلاد.وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم الجنرال ، فيما أصيب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، ، بجروح خطيرة.من جهتها توعدت إيران "بالرد الحازم" على الهجوم الإسرائيلي.