ما علاقة مهلة ترامب بالقصف الإسرائيلي على إيران؟

فقد أعلن قبل بدء المفاوضات النووية بين وطهران أنه يمنح مهلة مدتها 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق، مهدداً بشن هجوم في حال عدم تحقيق ذلك.وجاء الهجوم الإسرائيلي في اليوم الحادي والستين، أي بعد يوم واحد فقط من انتهاء المهلة التي حددها ترامب، معبّراً بذلك عن عدم انتظار لنتائج جولة المحادثات النووية المقررة في الأحد المقبل.رغم تأكيد واشنطن على تمسكها بإجراء جولة المحادثات، وفق تصريحات مسؤول أميركي لوكالة "فرانس برس"، تبدو هذه الجولة مشوبة بالشكوك بعد تصعيد الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل فجر الجمعة.وفي موقف رسمي، أدانت الغارات الإسرائيلية ووصفتها بأنها "تصعيد خطير" يهدد الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.تأتي هذه التطورات وسط توتر متصاعد في المنطقة، وسط مخاوف من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني.