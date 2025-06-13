ماذا قال العرب عن الهجوم الإسرائيلي على إيران؟

وقد دانت ، ‌‏الهجمات الإسرائيلية على ، مؤكدة أنها انتهاك لسيادة الجمهورية الإسلامية والقانون الدولي.وأعربت عن إدانتها الشديدة "للعدوان العسكري الغاشم" الذي شنته .كما دانت الإمارات العربية المتحدة الهجوم، مشددة على "ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد".ودانت قطر الهجوم الإسرائيلي، معتبرة أنه يشكل "انتهاكا صارخا لسيادة إيران وأمنها، وخرقا واضحا لقواعد ومبادئ القانون الدولي".وأعربت وزارة خارجية عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإسرائيلية على إيران".أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فقال إن الاعتداءات الإسرائيلية على إيران استهدفت الجهود الرامية للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.بدوره، أكد المصري مصطفى مدبولي، متابعة الموقف أولا بأول بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.أما ، فقال إن "العدوان الإسرائيلي على إيران يعدّ انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في وخروجا سافرا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".كما اعترضت طائرات ومنظومات الدفاع صواريخ ومسيرات دخلت المجال الجوي .أما ، التي شهدت سماؤها مواجهات، حيث اعترض الجيش الإسرائيلي مسيرات إيرانية فوقها، فقد التزمت الصمت، ولم تصدر أي بيان تعلق فيها على الأحداث حتى اللحظة.وأعلنت إسرائيل أنها شنت هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني".وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن قتل ثلاثة من كبار قادة والأمنية الإيرانية".بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الضربة الافتتاحية على إيران كانت ناجحة وحققنا عدة إنجازات.ونعى الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي مقتل قائده العام اللواء حسين سلامي مع عدد من أعضاء الحرس، بضربة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة، متوعدا إسرائيل بـ"رد حازم".ووجه المرشد الإيراني تهديدا إلى إسرائيل قائلا: "على الكيان الصهيوني أن يتوقع عقابا شديدا... لقد خطط هذا الكيان المجرم لنفسه مصيرا مريرا ومستقبلا مليئا بالعذاب".