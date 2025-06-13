صور لما سببه القصف الإسرائيلي على طهران

ووفق التلفزيون الإيراني فأن "القصف تسبب بإصابة 50 مدنيا بينهم 35 طفلا وامرأة في الهجوم على منطقة نوبنياد شمالي ".وأعلن الجيش الإسرائيلي أن "الغارات ضد النظام الإيراني أسفرت عن قتل ثلاثة من كبار قادة والأمنية الإيرانية".بدوره، قال الإسرائيلي إن الضربة الافتتاحية على كانت ناجحة وحققنا عدة إنجازات.ونعى الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي مقتل قائده العام سلامي مع عدد من أعضاء الحرس، بضربة إسرائيلية استهدفت مقر القيادة، متوعدا بـ"رد ".ووجه المرشد الإيراني تهديدا إلى إسرائيل قائلا: "على الكيان الصهيوني أن يتوقع عقابا شديدا... لقد خطط هذا الكيان المجرم لنفسه مصيرا مريرا ومستقبلا مليئا بالعذاب".\