إيران تكشف تفاصيل استهداف منشأة نطنز النووية.. ماذا عن التسرب؟

وذكرت الوكالة في بيان، ان "الهجوم على منشأة نطنز النووية ألحق أضراراً في أجزاء منها"، مشيرة الى انه " لم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية في صفوف كوادرنا العاملة في منشأة نطنز".وتابعت، انه " لا يوجد أي تسرب لتلوث إشعاعي أو كيميائي خارج منشأة نطنز في أصفهان وسط ".وكانت ‏وسائل إعلام عبرية قد صرحت عن مصادر أمنية: الجيش دمر منشأة نطنز النووية الإيرانية".