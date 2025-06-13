لماذا اطلقت إسرائيل "الأسد الصاعد" على عمليتها ضد ايران.. وما "نبوءة التوراة"؟

ونشرت وسائل اعلام إسرائيلية صورة لنتنياهو وهو يضع ورقة مكتوبة بخط اليد في شق في الحائط الغربي، تقول "الشعب سوف ينهض كالأسد".يأتي التعبير من الآية 23: 24 من سفر العدد في والتي تنص: "هوذا شعب يقوم كأسد ، ويرتفع كشبل أسد، لا ينام حتى يأكل ويشرب دم قتلى".هذه الآية هي جزء من نبوءة بلعام الأولى، حيث يتنبأ عن قوة وقدرة ، ويقارنهم بأسد لا يهدأ حتى يشبع جوعه.